Якутский шаман возобновил поход в Москву, чтобы изгнать Путина

Шаман Александр Габышев из Якутии, который в марте 2019 года отправился пешком в Москву, чтобы изгнать из Кремля президента РФ Владимира Путина, но в сентябре был задержан российскими силовиками, возобновил свой поход.

Как стало известно, Габышев идет в сопровождении двоих спутников — Алексея и Кирилла, а также четырех лаек.

Один из его сподвижников сообщил, что поход на Москву был возобновлен после «общения с духами», и процитировал шамана:

«Воля бога будет исполнена».

Также сообщается, что сейчас в Якутии мороз 44 градуса и связи с участниками похода пока что нет.