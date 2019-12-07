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  • Дата: Сегодня, 10:30
Сегодня, 10:30

Якутский шаман возобновил поход в Москву, чтобы изгнать Путина

Категория: Новости

Якутский шаман возобновил поход в Москву, чтобы изгнать Путина

Шаман Александр Габышев из Якутии, который в марте 2019 года отправился пешком в Москву, чтобы изгнать из Кремля президента РФ Владимира Путина, но в сентябре был задержан российскими силовиками, возобновил свой поход.
Как стало известно, Габышев идет в сопровождении двоих спутников — Алексея и Кирилла, а также четырех лаек.
Один из его сподвижников сообщил, что поход на Москву был возобновлен после «общения с духами», и процитировал шамана:

«Воля бога будет исполнена».

Также сообщается, что сейчас в Якутии мороз 44 градуса и связи с участниками похода пока что нет.


Источник: ФАКТЫ



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