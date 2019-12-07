В Одесской области планируют создать карту пожарной безопасности учебных заведений

Глава Одесской ОГА инициировал создание интерактивной карты всех учебных заведений в Одесской области. Там будет указана информация про пожарную безопасность и начнет работу "горячая линия" для жалоб. Об этом сообщил глава Одесской ОГА Максим Куцый.

По мнению главы области, нельзя ждать, пока инспекторы смогут обойти все школы, колледжи и вузы, потому если у кого-то появляется информация об недопустимом уровне или нарушениях пожарной безопасности в учебных заведениях региона, то необходимо писать на адрес osvita@osvita.od.ua. В дальнейшем принимать такие заявления планируют с помощью интерактивной карты и "горячей линии".

В эти дни мы увидели, что одесситы готовы объединяться перед лицом реальной проблемы. Они все время предлагали свою помощь, и она нам сейчас очень нужна. Мы должны уберечь людей от будущих трагедий, потому Одесская областная государственная администрации создаст интерактивную карту всех учебных заведений региона, - заявил Максим Куцый.

Он добавил, что мгновенно исправить все недостатки по пожарной безопасности в учебных заведениях невозможно, но это будет первый шаг к безопасности.