В Голоссевском районе столицы разгуливает по улицам одинокий лось

В Голосеевском районе столицы на выходных местные жители заметили лося, который спокойно разгуливал по улицам. Как отмечается, животное заметили около проспекта Науки.



«На спуске с проспекта Науки видела здоровенного живого лося!!! Вначале думала, кто так рано в таком месте лошадь выгуливает, а когда присмотрелась, была просто в шоке. Стоял возле дорожного знака возле частного сектора по левую строну, если ехать вниз»,

«Лось забрел в город еще лосенком, его регулярно видят в разных местах. Спасатели, сотрудники зоопарка и добровольцы из группы dtp.kiev.ua уже неоднократно пытались отловить животное, чтобы отвезти в лес. Но следует заметить, что лось находится на территории частных секторов и небольших участков леса и холмов, а сборы людей для его отлова длятся минимум 2 часа. При первом выезде его даже не заметили, а при втором – он мелькнул в кустах на огромном расстоянии»,

«При обнаружении лося, пожалуйста, не пугайте его. Спокойно наблюдая за животным, перезвоните на телефоны 093-986-22-62, 098-844-79-37. Пожалуйста, найдите время пронаблюдать за ним до нашего прибытия»,

- написала в паблике Ольга Мартынова.Более того, киевская Служба спасения животных подтверждает о том, что на территории города находится лось.- говорится в сообщении спасателей.При этом в Службе рассказали, что свидетели часто видят, как он выходит на дорогу и спокойно стоит там, но теряют время и звонят в полицию, ГСЧС или в Службу спасения животных с информацией, что час назад лось стоял на дороге.Также они объяснили, как реагировать, если на встречу будет идти животное.– подытожили в Kyiv Animal Rescue Group.