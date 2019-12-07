В Голоссевском районе столицы разгуливает по улицам одинокий лось

В Голосеевском районе столицы на выходных местные жители заметили лося, который спокойно разгуливал по улицам. Как отмечается, животное заметили около проспекта Науки.
«На спуске с проспекта Науки видела здоровенного живого лося!!! Вначале думала, кто так рано в таком месте лошадь выгуливает, а когда присмотрелась, была просто в шоке. Стоял возле дорожного знака возле частного сектора по левую строну, если ехать вниз»,- написала в паблике Ольга Мартынова.
Более того, киевская Служба спасения животных подтверждает о том, что на территории города находится лось.
«Лось забрел в город еще лосенком, его регулярно видят в разных местах. Спасатели, сотрудники зоопарка и добровольцы из группы dtp.kiev.ua уже неоднократно пытались отловить животное, чтобы отвезти в лес. Но следует заметить, что лось находится на территории частных секторов и небольших участков леса и холмов, а сборы людей для его отлова длятся минимум 2 часа. При первом выезде его даже не заметили, а при втором – он мелькнул в кустах на огромном расстоянии»,- говорится в сообщении спасателей.
При этом в Службе рассказали, что свидетели часто видят, как он выходит на дорогу и спокойно стоит там, но теряют время и звонят в полицию, ГСЧС или в Службу спасения животных с информацией, что час назад лось стоял на дороге.
Также они объяснили, как реагировать, если на встречу будет идти животное.
«При обнаружении лося, пожалуйста, не пугайте его. Спокойно наблюдая за животным, перезвоните на телефоны 093-986-22-62, 098-844-79-37. Пожалуйста, найдите время пронаблюдать за ним до нашего прибытия»,– подытожили в Kyiv Animal Rescue Group.