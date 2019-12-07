Российский сенатор решил вспомнить, что Крым мог забрать еще Ельцин

Член Совета Федерации РФ Алексей Пушков уверяет, что бывший президент России Борис Ельцин мог вернуть Крым в состав России еще в 1991 году. Об этом сообщил на своей странице в Twitter.

По словам российского сенатора, Ельцин мог «обусловить независимость Украины возвращением Крыма в состав России». При этом Пушков отметил, что Киев был бы рад получению независимости за подобную цену. Тем не менее, заявил сенатор, экс-президент России был больше заинтересован в том, чтобы избавиться от Горбачева за счет роспуска СССР.

Ранее бывший глава администрации президента Ельцина Сергей Филатов сообщил, что в 1991 году представители делегаций из Донецка, Луганска и Крыма обращались с просьбой оставить их в составе России, однако у Москвы «не нашлось времени» на ответные действия.