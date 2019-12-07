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  • Дата: Сегодня, 12:30
Сегодня, 12:30

В Одессе наградят лучших медиков, предпринимателей и военных

Категория: Новости

В Одессе наградят лучших медиков, предпринимателей и военных

В эту пятницу, 13 декабря, в концерт-холле «Сады Победы» состоится торжественная церемония награждения лауреатов 19-го ежегодного рейтинга «Народное признание»-«Одессит года». Учредителем премии является компания «Южноукраинский Медиа Холдинг».
Читательская аудитория печатных и интернет-изданий ЮМХ, которая составляет свыше 500 тыс. человек, каждый год выбирает лучших из лучших в разных сферах деятельности. Этот год не станет исключением, оргкомитет вручит награды победителям в таких номинациях, как: «Будущее Одессы», «Гордость Одессы», «За верность воинскому долгу», «За волю к победе», «За популяризацию имиджа Одессы на международной арене», «Событие года», «Предприятие года», «Одесситка года», «Любимое место отдыха одесситов», «Бренд года» и др. Всего в этом году будет порядка 30 номинаций.
В числе приглашенных на мероприятие такие известные личности, как президент Одесского международного кинофестиваля Виктория Тигипко, актриса Людмила Удовиченко, чемпион Олимпийских игр, президент Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка, а также другие признанные спортсмены, артисты, политики, предприниматели и др.
Одной из изюминок церемонии в этом году станет презентация второй книги о рейтинге «Народное признание»-«Одессит года». Первое издание о проекте увидело свет 10 лет назад. Новая книга будет содержать хронологию рейтинга с момента его основания в 2001 году и по наши дни, а также  более подробно расскажет о многих ярких и знаковых лауреатах прошлых лет.
Церемония награждения будет транслироваться в прямом эфире порядка 12 телеканалов, а также в интернете.                                                                                                    
«Народное признание»-«Одессит года» - один из наиболее масштабных социально значимых проектов на Юге Украины. За годы существования его лауреатами становилось множество ярких личностей: Кира Муратова, Михаил Жванецкий, Роман Карцев, Андрей Воронин, Олег Филимонов, Олег Школьник, Александра Николаенко, Борис Литвак и многие другие.
В  состав  ЮМХ входят одесские редакции газет «Аргументы и факты в Украине», «КП в Украине», «Жизнь на пенсии», «Одесская правда», «Жизнь в Одессе», «Наш город», «Наша область», журнал «Фаворит Удачи» и другие популярные печатные СМИ. Также в структуре компании – информационное агентство «Одесса-медиа» (odessamedia.net), информационно-аналитические сайты praWWWda.com,  odessit.in.ua,  favorit.od.ua и др. Помимо этого «ЮМХ»  объединяет известные рекламные агентства «Рекламная Одесса» и «Фаворит». Холдингом учрежден и благотворительный фонд «Журналисты за демократию».


Источник: ОДЕССА МЕДИА



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