В Одессе наградят лучших медиков, предпринимателей и военных

В эту пятницу, 13 декабря, в концерт-холле «Сады Победы» состоится торжественная церемония награждения лауреатов 19-го ежегодного рейтинга «Народное признание»-«Одессит года». Учредителем премии является компания «Южноукраинский Медиа Холдинг».

Читательская аудитория печатных и интернет-изданий ЮМХ, которая составляет свыше 500 тыс. человек, каждый год выбирает лучших из лучших в разных сферах деятельности. Этот год не станет исключением, оргкомитет вручит награды победителям в таких номинациях, как: «Будущее Одессы», «Гордость Одессы», «За верность воинскому долгу», «За волю к победе», «За популяризацию имиджа Одессы на международной арене», «Событие года», «Предприятие года», «Одесситка года», «Любимое место отдыха одесситов», «Бренд года» и др. Всего в этом году будет порядка 30 номинаций.

В числе приглашенных на мероприятие такие известные личности, как президент Одесского международного кинофестиваля Виктория Тигипко, актриса Людмила Удовиченко, чемпион Олимпийских игр, президент Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка, а также другие признанные спортсмены, артисты, политики, предприниматели и др.

Одной из изюминок церемонии в этом году станет презентация второй книги о рейтинге «Народное признание»-«Одессит года». Первое издание о проекте увидело свет 10 лет назад. Новая книга будет содержать хронологию рейтинга с момента его основания в 2001 году и по наши дни, а также более подробно расскажет о многих ярких и знаковых лауреатах прошлых лет.

Церемония награждения будет транслироваться в прямом эфире порядка 12 телеканалов, а также в интернете.

«Народное признание»-«Одессит года» - один из наиболее масштабных социально значимых проектов на Юге Украины. За годы существования его лауреатами становилось множество ярких личностей: Кира Муратова, Михаил Жванецкий, Роман Карцев, Андрей Воронин, Олег Филимонов, Олег Школьник, Александра Николаенко, Борис Литвак и многие другие.

В состав ЮМХ входят одесские редакции газет «Аргументы и факты в Украине», «КП в Украине», «Жизнь на пенсии», «Одесская правда», «Жизнь в Одессе», «Наш город», «Наша область», журнал «Фаворит Удачи» и другие популярные печатные СМИ. Также в структуре компании – информационное агентство «Одесса-медиа» (odessamedia.net), информационно-аналитические сайты praWWWda.com, odessit.in.ua, favorit.od.ua и др. Помимо этого «ЮМХ» объединяет известные рекламные агентства «Рекламная Одесса» и «Фаворит». Холдингом учрежден и благотворительный фонд «Журналисты за демократию».