С Путиным в Париж поехали министр энергетики и глава Газпрома

В Париж на встречу в "Номрандском формате" полетели глава "Газпрома" Алексей Миллер и глава Минэенерго РФ Александр Новак. Также с президентом Владимиром Путиным на переговоры едут его пресс-секретарь Дмитрий Песков, помощник Владислав Сурков и глава МИД Сергей Лавров.

Еще одние помощник Путина – Юрий Ушаков – сообщил, что временных ограничений для личной встречи Путина и Зеленского не будет.

Замглавы ОП Кирилл Тимошенко, в свою очередь, заявил, что в состав украинской делегации входят глава Минэнерго Украины Алексей Оржель и директор "Нафтогаза" Витренко.



"При необходимости они будут принимать участие в обсуждении вопросов газа и других вопросов, которые их касаются",

– сообщил Тимошенко."Коммерсант" пишет, что РФ на переговорах займет "твердую позицию" в плане выполнения Минских соглашений – россияне якобы не намерены пересматривать договоренности.Стоит отметить, что в пятницу, на ток-шоу "Свобода слова" президент Зеленский не ответил прямо, рассматривает ли он возможность пересмотра соглашений.В то же время, помощник главы Украины Андрей Ермак заявил в интервью Die Welt, что Минские соглашения нуждаются в уточнениях, поскольку они были заключены пять лет назад. Говоря же о формуле Штайнмайера, Ермак сказал, что она должна стать частью украинского законодательства.