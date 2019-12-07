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  • Дата: Сегодня, 14:30
Сегодня, 14:30

С Путиным в Париж поехали министр энергетики и глава Газпрома

Категория: Новости / Политика

С Путиным в Париж поехали министр энергетики и глава Газпрома

В Париж на встречу в "Номрандском формате" полетели глава "Газпрома" Алексей Миллер и глава Минэенерго РФ Александр Новак. Также с президентом Владимиром Путиным на переговоры едут его пресс-секретарь Дмитрий Песков, помощник Владислав Сурков и глава МИД Сергей Лавров.
Еще одние помощник Путина – Юрий Ушаков – сообщил, что временных ограничений для личной встречи Путина и Зеленского не будет.
Замглавы ОП Кирилл Тимошенко, в свою очередь, заявил, что в состав украинской делегации входят глава Минэнерго Украины Алексей Оржель и директор "Нафтогаза" Витренко.

"При необходимости они будут принимать участие в обсуждении вопросов газа и других вопросов, которые их касаются",
 – сообщил Тимошенко.
"Коммерсант" пишет, что РФ на переговорах займет "твердую позицию" в плане выполнения Минских соглашений – россияне якобы не намерены пересматривать договоренности.
Стоит отметить, что в пятницу, на ток-шоу "Свобода слова" президент Зеленский не ответил прямо, рассматривает ли он возможность пересмотра соглашений.
В то же время, помощник главы Украины Андрей Ермак заявил в интервью Die Welt, что Минские соглашения нуждаются в уточнениях, поскольку они были заключены пять лет назад. Говоря же о формуле Штайнмайера, Ермак сказал, что она должна стать частью украинского законодательства.


Источник: ФОКУС



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