В Украине появился первый продукт с защищенным географическим указанием

Министерство экономики, торговли и сельского хозяйства зарегистрировало первый украинский продукт с защищенным географическим указанием "Гуцульская овечья брындзя". Об этом сообщает портал АПК Украины.

"Гуцульська овеча бриндзя" - это первое украинское географическое указание, которое соответствует европейским требованиям к регистрации и имеет право на признание в ЕС.

Заявку на регистрацию географического указания подал в Минэкономики общественный союз Ассоциация производителей традиционных карпатских высокогорных сыров 19 декабря 2018 года.

"Гуцульська овеча бриндзя" производится на летних высокогорных пастбищах Карпат из горного овечьего молока в соответствии с традициями, восходящими к XV веку. Зона производства продукта охватывает Закарпатскую, Ивано-Франковскую и часть Черновицкой области.