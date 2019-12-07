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  • Дата: Сегодня, 15:00
Сегодня, 15:00

В Украине появился первый продукт с защищенным географическим указанием

Категория: Новости / Экономика и финансы

В Украине появился первый продукт с защищенным географическим указанием

Министерство экономики, торговли и сельского хозяйства  зарегистрировало первый украинский продукт с защищенным географическим указанием "Гуцульская овечья брындзя". Об этом сообщает портал АПК Украины.
"Гуцульська овеча бриндзя" - это первое украинское географическое указание, которое соответствует европейским требованиям к регистрации и имеет право на признание в ЕС.
Заявку на регистрацию географического указания подал в Минэкономики общественный союз Ассоциация производителей традиционных карпатских высокогорных сыров 19 декабря 2018 года.
"Гуцульська овеча бриндзя" производится на летних высокогорных пастбищах Карпат из горного овечьего молока в соответствии с традициями, восходящими к XV веку. Зона производства продукта охватывает Закарпатскую, Ивано-Франковскую и часть Черновицкой области.


Источник: КОРРЕСПОНДЕНТ



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