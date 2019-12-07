В Финляндии будет самый молодой премьер в мире

Новым премьер-министром Финляндии станет 34-летняя Санна Марин, которая до этого возглавляла министерство транспорта и связи.

Марин избрали по результатам голосования совета уполномоченных Социал-демократической партии. Ее поддержали 32 партийца. На пост премьера также претендовал руководитель парламентской фракции СДП Антти Линдтман, об этом сообщает Yle.

Впервые Финляндией будет управлять "женская пятерка": лидеры всех партий, входящих в коалицию, также женщины. Вероятно парламент проголосует за кандидатуру Марин во вторник. Далее президент назначит новое правительство.

Напомним, во вторник 3 декабря премьер-министр Финляндии Антти Ринне подал президенту страны прошение об отставке своего правительства и президент Ниинисте принял его.

Он решил уйти в отставку после того, как его партнер по коалиции, Центристская партия заявила о потере доверия к премьер-министру, лидер социал-демократов.