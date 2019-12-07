WADA отстранило Россию от международных соревнований на четыре года

Сегодня на заседании исполнительного комитета Всемирного антидопингового агентства (WADA) было принято решение отстранить Россию от международных соревнований на четыре года.

Члены исполкома WADA единогласно поддержали рекомендации комитета по соответствию. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) признано не соответствующим кодексу WADA.

Это значит, что Россия лишена права принимать чемпионаты мира. российские спортсмены не смогут участвовать под своим флагом и гимном в крупных международных соревнованиях. Сюда входят и Олимпийские игры, и на чемпионат мира.

Однако исполкома WADA разрешит выступать под нейтральным флагом спортсменам, которые смогут доказать, что не замешены в допинговом скандале.

Решение Всемирного антидопингового агентства вступает в силу не сразу. У России есть 21 день на обжалование вердикта.