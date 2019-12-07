В Ужгороде военный напал с ножом на своего сослуживца

В Ужгороде на территории военной части произошла поножовщина между военнослужащими. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Закарпатской области.



"Правоохранители Ужгородского отделения полиции документируют факт покушения на убийство 52-летнего военнослужащего его 31-летним сослуживцем. Сообщение о госпитализации в больницу мужчины с ножевыми ранениями поступило в полицию 8 декабря около 19:20",

- сказано в сообщении.По словам медиков, в медучреждение каретой скорой помощи с ножевыми ранениями доставлен 52-летний военный. Следственно-оперативная группа, прибывшая по вызову, обнаружила, что ранения мужчина получил в военной части, которая дислоцируется в Ужгороде.По предварительной информации, у военнослужащих ВСУ по контракту – 31-летнего и 52-летнего мужчин возник конфликт. В разгар ссоры младший служащий нанес несколько ударов ножом своему старшему товарищу по службе. По факту покушения на убийство в полиции открыли уголовное производство по части 2 статьи 15 части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины. В отношении 31-летнего мужчины решается вопрос о задержании его в порядке ст. 208 УПК Украины.