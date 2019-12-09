В России обстреляли известных рэперов. В Липецке 8 декабря вечером после концерта неизвестные открыли огонь по машине, в которой находились исполнители рэпа Hammali & Navai.



«Рэперы видели, что за их передвижением следит водитель автомобиля Lada Priora. Потом они услышали выстрелы, по звуком мужчины предположили, что их машину обстреляли из травматического оружия»,

— передает «Регион online».Исполнители Александр Громов и Наваи Бакиров обратились с заявлением в правоохранительные органы. Перед инцидентом неизвестные пытались сорвать выступление рэперов. В разгар концерта аноним сообщил о якобы заложенной бомбе в культурно-развлекательном комплексе «Мегаполис». На место прибыли экстренные службы и полиция, зрителей эвакуировали из здания. После обследования концертной площадки кинологи с собаками не обнаружили взрывчатку.В итоге выступление Александра Громова и Навая Бакирова было испорчено. Рэперы сели в Mercedes и уехали. В момент, когда они отъезжали прозвучали выстрелы. Музыканты не пострадали. Полиция ищет стрелка. Представители дуэта говорят, что артистов преследовала «Лада-приора».