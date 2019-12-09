В России обстреляли известных рэперов. В Липецке 8 декабря вечером после концерта неизвестные открыли огонь по машине, в которой находились исполнители рэпа Hammali & Navai.
«Рэперы видели, что за их передвижением следит водитель автомобиля Lada Priora. Потом они услышали выстрелы, по звуком мужчины предположили, что их машину обстреляли из травматического оружия»,— передает «Регион online».
Исполнители Александр Громов и Наваи Бакиров обратились с заявлением в правоохранительные органы. Перед инцидентом неизвестные пытались сорвать выступление рэперов. В разгар концерта аноним сообщил о якобы заложенной бомбе в культурно-развлекательном комплексе «Мегаполис». На место прибыли экстренные службы и полиция, зрителей эвакуировали из здания. После обследования концертной площадки кинологи с собаками не обнаружили взрывчатку.
В итоге выступление Александра Громова и Навая Бакирова было испорчено. Рэперы сели в Mercedes и уехали. В момент, когда они отъезжали прозвучали выстрелы. Музыканты не пострадали. Полиция ищет стрелка. Представители дуэта говорят, что артистов преследовала «Лада-приора».