В центре Сум поймали парня с опасным наркотиком

В центре Сум провоохранители вычислили и задержали 23-летнего парня, который намеревался продать около 1,5 кг особо опасного наркотика – PVP-соли. По данным экспертов, это синтетическое вещество за рекордно короткое время разрушает человеческий мозг.

В момент задержания у парня при себе было около 1 кг кристаллического вещества синего, красного и белого цветов, – сообщил замначальника сумской облполиции Валерий Строкач.

"Задержанного доставили для дачи показаний в отделение полиции, а также провели обыск в его жилище. Там было обнаружено около полукилограмма такого вещества и средства для его расфасовки. Это дает основания полагать, что наркотик был приготовлен для продажи".

По данным полиции, если вина задержанного будет доказана в суде, то ему грозит от шести до 10 лет тюрьмы.