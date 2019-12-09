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  • Дата: Вчера, 18:30
Вчера, 18:30

В Днепре мужчина застал сожительницу с любовником и вонзил в соперника нож

Категория: Новости / Происшествия

В Днепре мужчина застал сожительницу с любовником и вонзил в соперника нож

В Днепре мужчина застал сожительницу с любовником и вонзил в соперника нож. Отмечается, что инцидент произошел в воскресенье, 8 декабря, в многоэтажке по улице Гладкова. Зайдя в квартиру своей 48-летней сожительницы, мужчина увидел ее с другим.
Между соперниками завязался конфликт, который практически сразу перерос в драку. В результате потасовки ревнивец всадил нож в ногу любовника.
Медики оценили состояние пострадавшего как тяжелое — его госпитализировали в реанимационное отделение 16-й городской больницы. Нападавшего задержали. Сейчас с подозреваемым работают следователи.


Источник: ВЕСТИ



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