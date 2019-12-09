Винницу снова признали самым комфортным городом Украины

Винница в пятый раз подряд стала самым комфортным городом Украины. Об этом сообщил мэр города Сергей Моргунов в Facebook.



«Удивительное ощущение, когда твой родной город признают самым комфортным городом в Украине, – а тем более пятый год подряд! Только что объявили итоги Всеукраинского муниципального исследования, которое проводила Социологическая группа «Рейтинг» по заказу Международного республиканского института International Republican Institute (IRI) при поддержке USAID Украина»,

- написал винницкий голова.Винница стала первой по пятибалльной шкале удовлетворенности качеством 22 сфер и услуг с индексом 3,4. Второе место с показателем 3,1 разделили между собой пять городов: Луцк, Ивано-Франковск, Чернигов, Хмельницкий и Харьков.Шестое место с индексом 2,7 заняли Киев, Одесса, Северодонецк, Днепр и Ужгород. Опрос ежегодно проводит Социологическая группа «Рейтинг» от имени Международного республиканского института. Это исследование обеспечивает расширенный взгляд на отношение граждан к местному самоуправлению и муниципальным услугам.Опрос проводится в 22 областных центрах Украины, которые не находятся под контролем незаконных вооруженных формирований, а также в городах Мариуполь и Северодонецк на Донбассе. В текущем году опрос был проведен на основе выборки, которая включала 19200 респондентов.