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  • Просмотров: 80
  • Дата: Вчера, 19:30
Вчера, 19:30

Кейт Мосс снялась в рекламной фотосессии для Dior

Категория: Новости

Кейт Мосс снялась в рекламной фотосессии для Dior

45-летняя топ-модель Кейт Мосс стала главной героиней рекламного фотосета для мужской коллекции бренда Dior. И снялась в нем топлесс.
Фотосессию устроили на пляже Майами. Кейт позировала в свободном черном пиджаке на голое тело, шелковых шортах и берете с вышитым названием бренда.
Ранее она присутствовала на показе Dior Men в Майами, который также посетил Дэвид Бекхэм и дизайнер Ким Джонс.
Когда конечный результат появится на билбордах, пока неизвестно, также не раскрывается интрига, почему мужскую коллекцию представляет именно Кейт. Но папарацци были в восторге – пляж был открыт для посетителей, а топ-модель не стеснялась и демонстрировала полное отсутствие нижнего белья.


Источник: ФОКУС



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