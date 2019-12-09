 
Информация к новости
  • Просмотров: 84
  • Дата: Вчера, 20:00
Вчера, 20:00

Большинство украинцев выбирают «холодильник», а не демократию

Категория: Новости / Экономика и финансы

Большинство украинцев выбирают «холодильник», а не демократию

Большинство украинцев считает, что уровень благосостояния является более важной, чем уровень демократии. Об этом свидетельствуют данные социологического исследования, проведенного группой “Рейтинг”.
Уточняется, что важнее демократии зажиточность считают 47% опрошенных украинцев. Совсем наоборот считают 38%. При этом соотношение за последние три года существенно изменилось в пользу демократии.

Уточняется, что опрос проводился во всех 24 областных центрах Украины, помимо тех, которые находятся во временной оккупации, включая Северодонецк и Мариуполь на Донбассе. По ходу исследования было опрошено 19 200 респондентов.

Отмечается, что статистическая погрешность по каждому городу не может превышать 3,5%.


Источник: БУКВЫ



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 

Кажется, вы используете блокировщик рекламы. Вместе с рекламой он может отключать фото, видео и другие важные элементы. Добавьте сайт Слово в исключения, и всё будет в порядке.

Как это сделать или Как это сделать