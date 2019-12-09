Большинство украинцев выбирают «холодильник», а не демократию

Большинство украинцев считает, что уровень благосостояния является более важной, чем уровень демократии. Об этом свидетельствуют данные социологического исследования, проведенного группой “Рейтинг”.

Уточняется, что важнее демократии зажиточность считают 47% опрошенных украинцев. Совсем наоборот считают 38%. При этом соотношение за последние три года существенно изменилось в пользу демократии.

Уточняется, что опрос проводился во всех 24 областных центрах Украины, помимо тех, которые находятся во временной оккупации, включая Северодонецк и Мариуполь на Донбассе. По ходу исследования было опрошено 19 200 респондентов.

Отмечается, что статистическая погрешность по каждому городу не может превышать 3,5%.