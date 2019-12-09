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  • Дата: Сегодня, 10:00
Сегодня, 10:00

Фильм "Посторонний" получил награду международного фестиваля в Токио

Категория: Новости / Культура и искусство

Фильм "Посторонний" получил награду международного фестиваля в Токио

Украинский эзотерический детектив "Посторонний" (Stranger) Дмитрия Томашпольского получил награду международного кинофестиваля Bloodstained Indie Film в Токио, в секции SCI-FI (фантастика).
Как сообщает Госкино в Facebook, всего в конкурсе в этой номинации боролись 15 фильмов из США, Японии, Канады, Франции, Швеции, Великобритании и других стран мира.
Это уже шестой международный кинофестиваль с участием "Постороннего" фильм был представлен в Южной Корее, США и Канаде, на очереди - Индия и Колумбия. В Онтарио на Международном кинофестивале хорроров Terror In The Bay Film Festival "Посторонний" получил награду за лучшую операторскую работу (оператор-постановщик - Сергей Смычок). Главные роли в картине исполнили Анастасия Евтушенко и Даша Трегубова.
Согласно синопсису, команда по синхронному плаванию исчезла под водой в бассейне во время выступления, а пациентка водолечебницы пропала во время приема ванны. Каким образом эти дела связаны и какое отношение к ним имеет кукла с живым волосами? Это придется расследовать инспектору Глуховской, в карьере которой нет ни одного нераскрытого дела. А еще ей предстоит выяснить, кто она на самом деле.
В украинский прокат фильм "Посторонний" выйдет в 2020 году.


Источник: 112



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