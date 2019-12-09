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  • Дата: Сегодня, 10:30
Сегодня, 10:30

Мужчина напоил и изнасиловал 14-летнюю племянницу

Категория: Новости / Происшествия

Мужчина напоил и изнасиловал 14-летнюю племянницу

В Киевской области полиция задержала 38-летнего мужчину, напоившего и изнасиловавшего собственную четырнадцатилетнюю племянницу.
Невольным свидетелем случившегося в Васильковском районе Киевской области стал брат потерпевшей девочки, который увидел преступление через окно и сообщил матери. Уже она обратилась в полицию и оперативники сумели задержать насильника на месте преступления.
По словам начальника полиции региона Андрея Небитова, мать не могла защитить дочь самостоятельно, поскольку находилась далеко от дома. Он показал фото задержанного.


Источник: ФАКТЫ



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