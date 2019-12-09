Мужчина напоил и изнасиловал 14-летнюю племянницу

В Киевской области полиция задержала 38-летнего мужчину, напоившего и изнасиловавшего собственную четырнадцатилетнюю племянницу.

Невольным свидетелем случившегося в Васильковском районе Киевской области стал брат потерпевшей девочки, который увидел преступление через окно и сообщил матери. Уже она обратилась в полицию и оперативники сумели задержать насильника на месте преступления.

По словам начальника полиции региона Андрея Небитова, мать не могла защитить дочь самостоятельно, поскольку находилась далеко от дома. Он показал фото задержанного.