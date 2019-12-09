В лобовом ДТП в Крыму погибли четыре человека

На западе оккупированного Крыма произошло лобовое ДТП – дорогу не поделили легковушки KIA и Ford. Жертвами аварии стали четыре человека, в том числе и глава подконтрольной России Черноморской районной администрации Людмила Глушко.

Авария случилась на трассе Черноморское – Евпатория. Погибли двое людей в KIA, и двое – в Ford. В пресс-службе так называемого управления МВД по Крыму рассказали, что все обстоятельства аварии устанавливаются.

Кроме того, председатель подконтрольного российским властям Черноморского районного совета Алексей Михайловский подтвердил агентству, что в аварии погибла глава администрации Людмила Глушко, но не уточнил подробности трагедии. Она возглавляла администрацию с июля 2016 года. Женщина скончалась в возрасте 54 лет.