Путин в стихах предложил Зеленскому скидку на газ

Вопрос транзита газа был разблокирован на встрече нормандской четверки в Париже. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский по итогам саммита во вторник, 10 декабря.



"На двусторонней встрече с президентом Российской Федерации мы говорили об этом… Мне кажется, что этот вопрос мы разблокировали. И уже на уровне советников сейчас будет обсуждаться возможность, формат, объем, цена и другие детали договора про транзит газа, потому что это очень важно для всех",

- сказал Зеленский.Президент Владимир Путин, в свою очередь, заявил, что стоимость газа для промышленных украинских потребителей может быть на 25% ниже, если стороны договорятся о "совместной честной работе".

"Помните известный детский стишок: "А у нас в квартире газ. А у вас?" И у вас будет, может быть дешевле на 25%, чем сегодня получает конечный промышленный потребитель",

— сказал Путин.

Прежде всего речь идет о промышленном потребителе, так как цена газа для бытового потребителя дотируется, уточнил российский лидер.

"Мы не можем высчитывать цену от дотируемой цены. Это обыкновенная такая логика экономическая",

— пояснил Путин.

После совместной пресс-конференции Зеленский добавил, что сторонам удалось снять вопрос о компенсации трех миллиардов долларов в споре Нафтогаза и Газпрома.

"Украинская позиция простая: мы готовы взять газом",

— сказал украинский лидер.

Зеленский добавил, что договор по транзиту газа, действие которого заканчивается 31 декабря, будет продлен. Президент настаивал на подписании десятилетнего контракта.

Напомним, в ноябре Газпром направил Украине предложения по транзиту газа и выдвинул условия продления контракта. Российская сторона предлагает Киеву продлить старый транзитный контракт либо заключить новый договор на один год.