Путин в стихах предложил Зеленскому скидку на газ

Вопрос транзита газа был разблокирован на встрече нормандской четверки в Париже. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский по итогам саммита во вторник, 10 декабря.
Президент Владимир Путин, в свою очередь, заявил, что стоимость газа для промышленных украинских потребителей может быть на 25% ниже, если стороны договорятся о "совместной честной работе".
Прежде всего речь идет о промышленном потребителе, так как цена газа для бытового потребителя дотируется, уточнил российский лидер.
После совместной пресс-конференции Зеленский добавил, что сторонам удалось снять вопрос о компенсации трех миллиардов долларов в споре Нафтогаза и Газпрома.
Зеленский добавил, что договор по транзиту газа, действие которого заканчивается 31 декабря, будет продлен. Президент настаивал на подписании десятилетнего контракта.
Напомним, в ноябре Газпром направил Украине предложения по транзиту газа и выдвинул условия продления контракта. Российская сторона предлагает Киеву продлить старый транзитный контракт либо заключить новый договор на один год.