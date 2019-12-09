Новогодний стол: экономисты уточнили на сколько увеличилась цена продуктов

Также они отметили, что можно посчитать сколько рядовой гражданин потратил в прошлом году на организацию празднования и добавить около 10% и тогда можно «прекрасно попасть в тот бюджет, которого вам хватит отпраздновать Новый год».

Ранее мы писали, что эксперты рассказали, сколько денег в этом году придется потратить на традиционный новогодний стол. По сравнению с прошлым годом, Новый год обойдется украинцам не намного дороже – примерно на 7%.

Ранее мы сообщали о том, что КП «Киевгорсвет» проанонсировало включение новогодне-рождественской иллюминации в столице ко Дню Святого Николая, 19 декабря.

«Новогодняя иллюминация заработает с 19 декабря 2019 года по 20 января 2020, кроме ночи с 19 на 20 31-1 декабря 2019 и 1-2, 19-20 января 2020 г. всю ночь без отключения»,

- проинформировали в ведомстве.