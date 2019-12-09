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  • Дата: Сегодня, 12:30
Сегодня, 12:30

В Одессе открылась Китайская выставка высшего образования провинции Цзянси

Категория: Новости / Наука и образование

В Одессе открылась Китайская выставка высшего образования провинции Цзянси

В понедельник, 9 декабря, Одессе на Пушкинской, 15 состоялось открытие Китайской выставки высшего образования провинции Цзянси 2019 в Украине. Китай серьезно заинтересован в наших студентах, это очевидно.
Во время открытия презентовали 16 самых популярных высших и 8 средне-специальных учебных заведений провинции Цзянси.
Отметим, что в мероприятии также приняли участие 19 колледжей, 11 профессионально-технических и 16 высших заведений города Одессы.
Интересно, что весной 2019 года восточная провинция Цзянси запретила студентам колледжей и университетов посещать занятия со смартфонами или планшетами при себе, если это не предусмотрено занятиями.


Источник: УСИ



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