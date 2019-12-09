Названо слово года по версии американского словаря Уэбстера

Личное местоимение "they" (они) стало словом года по версии американского словаря Уэбстера (Webster). Об этом сообщает издание Los Angeles Times.

Специалисты по языкам в Merriam-Webster заявили, что в этом году количество запросов с этим словом возросло на 313 %.



“Я должен сказать, что это удивительно для меня. Это слово, которое мы все знаем и любим. Так много людей говорили о нем”,

– сказал Питер Соколовский, лексикограф и редактор Merriam-Webster.Соколовский и его команда отслеживают поисковые всплески. Так, всплеск поисков местоимения “they” произошел с появлением модели-трангендера Oslo Grace на модных подиумах. Северный калифорнийец идентифицирует себя как трансгендерное лицо.