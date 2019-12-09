 
Информация к новости
  • Просмотров: 94
  • Дата: Сегодня, 13:00
Сегодня, 13:00

Названо слово года по версии американского словаря Уэбстера

Категория: Новости / Наука и образование

Названо слово года по версии американского словаря Уэбстера

Личное местоимение "they" (они) стало словом года по версии американского словаря Уэбстера (Webster). Об этом сообщает издание Los Angeles Times.
Специалисты по языкам в Merriam-Webster заявили, что в этом году количество запросов с этим словом возросло на 313 %.

“Я должен сказать, что это удивительно для меня. Это слово, которое мы все знаем и любим. Так много людей говорили о нем”,
– сказал Питер Соколовский, лексикограф и редактор Merriam-Webster.
Соколовский и его команда отслеживают поисковые всплески. Так, всплеск поисков местоимения “they” произошел с появлением модели-трангендера Oslo Grace на модных подиумах. Северный калифорнийец идентифицирует себя как трансгендерное лицо.


Источник: БУКВЫ



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 

Кажется, вы используете блокировщик рекламы. Вместе с рекламой он может отключать фото, видео и другие важные элементы. Добавьте сайт Слово в исключения, и всё будет в порядке.

Как это сделать или Как это сделать