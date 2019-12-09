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  • Дата: Сегодня, 11:00
Сегодня, 11:00

Сегодня с шести утра перекроют движение по Пушкинской

Категория: Новости

Сегодня с шести утра перекроют движение по Пушкинской

Вниманию водителей
10 декабря с 6:00 утра до конца работ по разбору стены здания по улице Троицкой, запланировано перекрытие движения транспорта по ул. Пушкинский от ул. Успенской до ул. Еврейской.
По периметру места проведения работ на перекрестках будут работать регулировщики. Просим быть внимательными и заранее планировать маршрут движения в центральной части города.
Напоминаем!
В случае движения оперативного транспорта с включенными звуковыми и световыми сигналами, водители должны беспрепятственно отдавать предпочтение спецтранспорту!
Вниманию пассажиров
До завершения ликвидационных работ в здании на улице Троицкой троллейбусные маршруты №7,10 будут работать до железнодорожного вокзала, сообщает КП «Одесгорэлектротранс».


Источник: ГРАД



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