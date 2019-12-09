Путин объяснил разногласия по поводу границы

Президент России сообщил, что его разногласия с украинским коллегой по вопросу границы связаны с минскими соглашениями.

Президент России Владимир Путин подтвердил слова украинского лидера Владимира Зеленского, что их взгляды расходятся в вопросе восстановления Киевом контроля над границей с РФ. Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам нормандских переговоров.



"Действительно, наши позиции с Владимиром Александровичем здесь не совпадают. Нашу позицию очень легко понять. Мы за то, чтобы выполнялись "минские соглашения",

"Зачем вскрывать "минские соглашения" и их заново переписывать? Там каждый пункт увязан между собой. Если мы вскроем один, начнется переписывание других, и мы вообще потеряем все, создадим ситуацию, при которой вообще ничего не сможем сделать",

- сказал он.Путин напомнил, что в этом документе записано то, что киевские власти начинают восстанавливать контроль над границей с РФ на следующий день после проведения выборов на Донбассе, а полностью получают контроль после завершения всех политических процедур, предусмотренных минскими соглашениями.- пояснил Путин.