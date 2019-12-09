 
Информация к новости
  • Просмотров: 135
  • Дата: Сегодня, 14:30
Сегодня, 14:30

Путин объяснил разногласия по поводу границы

Категория: Новости / Политика

Путин объяснил разногласия по поводу границы

Президент России сообщил, что его разногласия с украинским коллегой по вопросу границы связаны с минскими соглашениями.
Президент России Владимир Путин подтвердил слова украинского лидера Владимира Зеленского, что их взгляды расходятся в вопросе восстановления Киевом контроля над границей с РФ. Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам нормандских переговоров.

"Действительно, наши позиции с Владимиром Александровичем здесь не совпадают. Нашу позицию очень легко понять. Мы за то, чтобы выполнялись "минские соглашения",
 - сказал он.
Путин напомнил, что в этом документе записано то, что киевские власти начинают восстанавливать контроль над границей с РФ на следующий день после проведения выборов на Донбассе, а полностью получают контроль после завершения всех политических процедур, предусмотренных минскими соглашениями.
"Зачем вскрывать "минские соглашения" и их заново переписывать? Там каждый пункт увязан между собой. Если мы вскроем один, начнется переписывание других, и мы вообще потеряем все, создадим ситуацию, при которой вообще ничего не сможем сделать",
 - пояснил Путин.


Источник: КОРРЕСПОНДЕНТ



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 

Кажется, вы используете блокировщик рекламы. Вместе с рекламой он может отключать фото, видео и другие важные элементы. Добавьте сайт Слово в исключения, и всё будет в порядке.

Как это сделать или Как это сделать