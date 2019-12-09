Звание человек года TIME оспаривают два «политических тяжеловеса»

Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин вошли в короткий список претендентов на звание "Человек года" по версии редакции американского журнала Time.

Трамп уже в четвертый раз претендует на данное звание, а в 2016 году стал его обладателем. Всего список состоит из 10 кандидатов, в число которых вошли личный адвокат Трампа Рудольф Джулиани и спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, которая стала "центральной фигурой процедуры импичмента" в отношении американского лидера. Она была запущена после жалобы на содержание беседы хозяина Белого дома с президентом Украины Владимиром Зеленским, которую подал неназванный сотрудник ЦРУ, также попавший в этом году в число претендентов на звание "Человек года" по версии Time.

В короткий список претендентов вошли также основатель и глава американской компании Facebook Марк Цукерберг, 16-летняя шведская активистка, защитница климата Грета Тунберг, премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн, а также футболистка, полузащитник сборной США и американского "Рейна" Меган Рапино. Она забила шесть голов на чемпионате, а также известна своей борьбой за права ЛГБТ-сообщества. Кроме того, Меган публично выражала свою неприязнь Дональду Трампу, заявив, что откажется идти в Белый дом, если ее команда выиграет спортивный турнир и получит соответствующее приглашение.

Джасинда Ардерн стала примером для многих матерей по всему миру. Она оказалась первой женщиной-политиком мирового уровня, которая явилась на заседание Генеральной ассамблеи ООН с трехмесячной дочерью, которую она тогда кормила грудью.

Включения в список удостоились участники массовых акций протеста против намерения властей Гонконга принять законопроект об экстрадиции, позволяющий выдавать правонарушителей материковому Китаю. Несмотря на отзыв этой законодательной инициативы, сторонники оппозиции, в том числе студенты, продолжили антиправительственные выступления, которые сопровождаются блокированием дорог и столкновениями с полицией. Протестующие потребовали расследовать случаи превышения полномочий со стороны полиции, отказаться от квалификации протестов как "восстания", освободить 5 тысяч арестованных демонстрантов и перейти к системе прямых выборов, а также отменить запрет на ношение масок в ходе массовых акций.

Отметим, что в 2011 году коллективный протестующий уже становился человеком года по версии Time. Тогда в мире произошло множество революционных событий и политических кризисов: "Арабская весна", "Движение возмущенных" в Испании, "Захвати Уолл-Стрит", Движение чаепития, а также протесты в Чили, Греции, Индии, Белоруссии и России (движение "Белая лента"). Ожидается, что редакция журнала объявит нового обладателя звания "Человек года" 11 декабря.

Конкретных критериев для присвоения звания нет: считается, что его получает тот, кто в течение года оказывал наибольшее влияние на общество, вне зависимости от того, было ли оно позитивным или негативным. Первым этот титул в 1927 году заслужил американский летчик Чарльз Линдберг, впервые в истории в одиночку перелетевший через Атлантику.

За всю историю присвоения звания около 70 раз персонами года становились политические и общественные деятели, в том числе Махатма Ганди (1930), Уинстон Черчилль (1940, 1949), Адольф Гитлер (1938), Елизавета II (1952), Шарль де Голль (1958), Мартин Лютер Кинг (1963), Генри Киссинджер (1972), аятолла Рухолла Хомейни (1979), Лех Валенса (1981), Иоанн Павел II (1994). Людьми года также признавались все американские президенты начиная с Франклина Рузвельта, за исключением Джеральда Форда. Сам Рузвельт стал единственным, кто удостаивался данного звания трижды: в 1932, 1934 и 1941 годах.

Среди обладателей этого титула - пять лидеров СССР или России: Иосиф Сталин (1939, 1942), Никита Хрущев (1957), Юрий Андропов (1983, совместно с Рональдом Рейганом), Михаил Горбачев (1987, 1989) и Владимир Путин (2007).