Энн Хэтэуэй родила

Голливудская актриса Энн Хэтэуэй, ожидавшая рождения второго ребенка, стала мамой. На данный момент неизвестно, кого и когда родила артистка.

В то же время в сеть уже попали первые снимки Хэтэуэй с малышом. На фото актриса прогуливается вместе со своим мужем и старшим сыном Джонатаном. При этом супруг артистки - Адам Шульман – вовсю пытался скрыть малыша от объективов папарацци.

В издании напомнили, что месяц назад, 13 ноября, актриса не пришла на премьеру своего нового фильма "Темные воды" и на некоторое время пропала из соцсетей. Поскольку Энн в последний раз публиковала свое "беременное" фото 15 ноября, фанаты Хэтэуэй решили, что она родила во второй половине ноября.

Напомним, 36-летняя звезда фильмов "Крэйзи", "Горбатая гора", "Дьявол носит Prada" и "Война невест" сумела долгое время скрывать свое положение. О беременности актрисы узнали лишь в июле текущего года после того, как Хэтэуэй опубликовала в соцсетях свое "беременное" фото. При этом было заметно, что у актрисы довольно-таки большой животик.

Энн замужем за актером и дизайнером ювелирных украшений Адамом Шульманом с 29 сентября 2012 года. 24 марта 2016 года у пары родился сын Джонатан Роузбэнкс.