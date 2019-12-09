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  • Дата: Сегодня, 15:00
Сегодня, 15:00

Энн Хэтэуэй родила

Категория: Новости

Энн Хэтэуэй родила

Голливудская актриса Энн Хэтэуэй, ожидавшая рождения второго ребенка, стала мамой.  На данный момент неизвестно, кого и когда родила артистка.
В то же время в сеть уже попали первые снимки Хэтэуэй с малышом. На фото актриса прогуливается вместе со своим мужем и старшим сыном Джонатаном. При этом супруг артистки - Адам Шульман – вовсю пытался скрыть малыша от объективов папарацци.
В издании напомнили, что месяц назад, 13 ноября, актриса не пришла на премьеру своего нового фильма "Темные воды" и на некоторое время пропала из соцсетей. Поскольку Энн в последний раз публиковала свое "беременное" фото 15 ноября, фанаты Хэтэуэй решили, что она родила во второй половине ноября.
Напомним, 36-летняя звезда фильмов "Крэйзи", "Горбатая гора", "Дьявол носит Prada" и "Война невест" сумела долгое время скрывать свое положение. О беременности актрисы узнали лишь в июле текущего года после того, как Хэтэуэй опубликовала в соцсетях свое "беременное" фото. При этом было заметно, что у актрисы довольно-таки большой животик.
Энн замужем за актером и дизайнером ювелирных украшений Адамом Шульманом с 29 сентября 2012 года. 24 марта 2016 года у пары родился сын Джонатан Роузбэнкс.


Источник: КП в Украине



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