На 84-м году жизни умер бывший мэр Москвы Юрий Лужков. Он скончался в одной из клиник города Мюнхена, где ему делали операцию на сердце.

Юрий Лужков занимал пост мэра Москвы с 1992-го по 2010 год. Лето 2010 года в Центральной России было очень жарким и засушливым. В связи с этим в Московской области было много лесных пожаров. В сентябре президент России Дмитрий Медведев уволил Лужкова с поста градоначальника с формулировкой "в связи с утратой доверия".

Лужков умер, но тело его живет, а тело - весь этот город.

С башенками, пародирующими сталинские "семь сестер".

С приземистыми, как бы прилегшими на бок, землескребами учреждений.