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  • Дата: Сегодня, 16:00
Сегодня, 16:00

Умер бывший мэр Москвы Юрий Лужков

Категория: Новости / Политика

Умер бывший мэр Москвы Юрий Лужков

На 84-м году жизни умер бывший мэр Москвы Юрий Лужков. Он скончался в одной из клиник города Мюнхена, где ему делали  операцию на сердце.
Юрий Лужков занимал пост мэра Москвы с 1992-го по 2010 год. Лето 2010 года в Центральной России было очень жарким и засушливым. В связи с этим в Московской области было много лесных пожаров. В сентябре президент России Дмитрий Медведев уволил Лужкова с поста градоначальника с формулировкой "в связи с утратой доверия".

 

Лужков умер, но тело его живет, а тело - весь этот город.

С башенками, пародирующими сталинские "семь сестер".

С приземистыми, как бы прилегшими на бок, землескребами учреждений.

С глянцевой плиткой, покрывающий декоративной коростой недружелюбный бетон старых и новых учреждений.

В эстетическом плане - это громадный шаг назад даже по сравнению с "брежневским конструктивизмом". Включая его самые неудачные, мраморные, версии на Октябрьской площади.

То же самое можно сказать и про всю нашу эпоху. Шаг назад, и еще какой. Причем при таком раскладе, когда один шаг идет за десять.

Даже брежневские спортивные администраторы, прототип будущих героев спортивной демократии, были куда сметливее. Хотя бы в вопросах спорта.

Наверное, многие решаться сегодня на ностальгию. На фантазии о том, что было бы, если бы у нас был Лужков, а не Путин. Пустое. Не потому, что Путин лучше, нет. Потому что Лужков - это не отвергнутая, а реализованная альтернатива.

Наше общество символизирует его надбавка к пенсии (спасибо ему за это). Все мы - участники парада нынешних и будущих пенсионеров. С пятисотрублевкой во главе колонны.

Куда колонна движется, неизвестно.

Все мы как будто заблудились в огромном лужковском недострое. И, увы, далеко не все выберутся из него при жизни.

Пишет на своем Facebook философ Андрей Ашкеров

#лужков
#некрологиашкерова


Источник: 112



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