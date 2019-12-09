На 84-м году жизни умер бывший мэр Москвы Юрий Лужков. Он скончался в одной из клиник города Мюнхена, где ему делали операцию на сердце.
Юрий Лужков занимал пост мэра Москвы с 1992-го по 2010 год. Лето 2010 года в Центральной России было очень жарким и засушливым. В связи с этим в Московской области было много лесных пожаров. В сентябре президент России Дмитрий Медведев уволил Лужкова с поста градоначальника с формулировкой "в связи с утратой доверия".
Лужков умер, но тело его живет, а тело - весь этот город.
С башенками, пародирующими сталинские "семь сестер".
С приземистыми, как бы прилегшими на бок, землескребами учреждений.
С глянцевой плиткой, покрывающий декоративной коростой недружелюбный бетон старых и новых учреждений.
В эстетическом плане - это громадный шаг назад даже по сравнению с "брежневским конструктивизмом". Включая его самые неудачные, мраморные, версии на Октябрьской площади.
То же самое можно сказать и про всю нашу эпоху. Шаг назад, и еще какой. Причем при таком раскладе, когда один шаг идет за десять.
Даже брежневские спортивные администраторы, прототип будущих героев спортивной демократии, были куда сметливее. Хотя бы в вопросах спорта.
Наверное, многие решаться сегодня на ностальгию. На фантазии о том, что было бы, если бы у нас был Лужков, а не Путин. Пустое. Не потому, что Путин лучше, нет. Потому что Лужков - это не отвергнутая, а реализованная альтернатива.
Наше общество символизирует его надбавка к пенсии (спасибо ему за это). Все мы - участники парада нынешних и будущих пенсионеров. С пятисотрублевкой во главе колонны.
Куда колонна движется, неизвестно.
Все мы как будто заблудились в огромном лужковском недострое. И, увы, далеко не все выберутся из него при жизни.
Пишет на своем Facebook философ Андрей Ашкеров