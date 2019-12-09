«Миротворец» прекращает свою деятельность

Сегодня, 10 декабря, полностью останавливает работу Центр исследования признаков преступлений против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка «Миротворец». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



«Сегодня 10.12.2019 года в 18:00... мы полностью останавливаем серверы Миротворца, а именно: сайт myrotvorets.center и все его зеркала. Центр уведомляет, что доступ к сведениям в разделе Чистилище будет временно обеспечен для отдельных категорий пользователей на определенном закрытом ресурсе»,

- говорится в сообщении.Все остальные проекты Центра будут работать и дальше в открытом и доступном режиме. Более того, причины данного решения не оглашаются.Сайт «Миротворец» - открытый в 2014 году украинский сайт, созданный по инициативе Антона Геращенко, бывшего в то время внештатным советником министра внутренних дел Украины. Сайт позиционирует себя как «интернет-представительство Центра исследований преступлений против основ национальной безопасности Украины, мира, безопасности граждан».Сайт получил широкую известность после убийства Олеся Бузины и Олега Калашникова чьи личные данные, включая адреса, были опубликованы на данном ресурсе.