В Украине выпустят мощный внедорожник на базе военного автомобиля

В конце 2020 года бронированный автомобиль "Новатор" получит гражданскую версию – Novator-CV. Пока что автомобиль поставляется лишь в Вооруженные силы Украины (ВСУ) и спецподразделениям Службы безопасности (СБУ) и Министерства внутренних дел (МВД). Авто, которое поступит на рынок, будет отличаться от армейской версии отсутствием бронезащиты, сообщила пресс-служба конструкторско-производственного предприятия "Украинская бронетехника".

Авто получит восьмицилиндровый турбодизель объемом 6,7 литра и мощностью 300 лошадиных сил. Максимальная скорость в 180 км/ч будет ограничена электроникой. Машина сохранит возможность преодолевать подъемы с углом до 60% и брод глубиной до 0,7 м, а также двигаться с боковым наклоном до 50% и при этом перевозить в грузовом отсеке до 2 тонн.

Полноприводный пятиместный автомобиль будет комплектоваться 6-ступенчатой автоматической коробкой передач, пневматической подвеской с изменяемым клиренсом, гидравлическими двойными тормозами с системой ABS, мощной противоударной и влагозащищенной электрической лебедкой с длиной троса 30 м.

В базовой версии машина сохранит систему ночного вождения, подогрев всех стекол и зеркал, люк для выхода на крышу, высокоскоростную автоматическую систему пожаротушения салона и двигателя, автоматическую систему подкачки шин, электрический инвертор на 220 вольт, разъемы для зарядки мобильных телефонов и радиостанций, а также систему климат-контроля.



"Речь не идет о производстве "паркетного" пикапа с "грубой" внешностью, на котором можно порычать у входа в ночной бар или покатать девушек после дискотеки. Хотя эта машина на трассе и ведет себя, как спортивный болид, ее родная стихия – бездорожье, леса и горы, а назначение – путешествия и настоящие приключения",

– рассказал директор "Украинской бронетехники" Александр Кузьма.Прием заказов на Novator-CV начнется в конце 2020 года. О приблизительной цене на авто пока неизвестно.