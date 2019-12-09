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  • Дата: Сегодня, 18:00
Сегодня, 18:00

Контроль иностранцев за дорожными работами в Украине обещают совсем скоро

Категория: Новости / Экономика и финансы

Контроль иностранцев за дорожными работами в Украине обещают совсем скоро

Глава "Укравтодора" Александр Кубраков обещает, что уже в следующем году качество выполнения всех ключевых дорожных проектов в Украине будет контролироваться независимыми международными компаниями с мировым признанием. Как сообщил чиновник на своей странице в Facebook, на прошлой неделе он провел встречу с экспертами австрийской компании iC consulenten и представителями автодорожных служб Донецкой и Запорожской областей.
Кубраков отметил, что обсуждал возможность сотрудничества с австрийской консалтинговой фирмой в рамках пилотного проекта - на дороге Н-08 Борисполь - Кременчуг - Днепр - Запорожье - Мариуполь, работы на которой завершились недавно.

"В результате планируем получить рекомендации и план действий по улучшению контроля за выполненными работами с учетом опыта стран ЕС... Не секрет, что ранее новые или отремонтированные дорожные объекты часто принимались "с закрытыми глазами". О том, что существуют нормы и стандарты, просто "забывали". Такой подход сводил на нет весь смысл строительства - некачественные дороги быстро изнашивались и требовали нового ремонта. Этот замкнутый круг нужно разорвать",
 - объяснил необходимость таких мер Кубраков.
В свою очередь, советник премьер-министра Юрий Голик в связи с этим написал, что контроль за ремонтом и строительством дорог, заказчиком которых является "Укравтодор", "случится очень быстро, считайте, что случилось уже".


Источник: ВЕСТИ



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