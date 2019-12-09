Контроль иностранцев за дорожными работами в Украине обещают совсем скоро

Глава "Укравтодора" Александр Кубраков обещает, что уже в следующем году качество выполнения всех ключевых дорожных проектов в Украине будет контролироваться независимыми международными компаниями с мировым признанием. Как сообщил чиновник на своей странице в Facebook, на прошлой неделе он провел встречу с экспертами австрийской компании iC consulenten и представителями автодорожных служб Донецкой и Запорожской областей.
Кубраков отметил, что обсуждал возможность сотрудничества с австрийской консалтинговой фирмой в рамках пилотного проекта - на дороге Н-08 Борисполь - Кременчуг - Днепр - Запорожье - Мариуполь, работы на которой завершились недавно.
В свою очередь, советник премьер-министра Юрий Голик в связи с этим написал, что контроль за ремонтом и строительством дорог, заказчиком которых является "Укравтодор", "случится очень быстро, считайте, что случилось уже".