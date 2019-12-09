Российские наемники были зафиксированы на участке разведения

СЦКК зафиксировал пребывания боевиков на участке разведения сил и средств в Станице Луганской, что запрещено минскими соглашениями. Об этом сообщает ООС в Facebook.

Представители вооруженных формирований были одеты в камуфляж российского образца в нарукавных повязках с надписью "СЦКК-JCCC". Такая символика в составе СЦКК не используется.



"Представители вооруженных формирований отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины не могут находиться на участках разведения, пребывания на которых разрешено только офицерам СЦКК",

"Требуем в оккупационной администрации Российской Федерации в Луганской области убрать вышеупомянутых представителей вооруженных формирований с территории участка разведения",

- говорится в сообщении.Пребывание лиц, якобы представителей СЦКК, на участке разведения нарушает Минские договоренности, которые были имплементированы в рамочном решении Трехсторонней контактной группы о разведении сил и средств.В декабре 2017 года офицеры вооруженных сил РФ в одностороннем порядке прекратили свою деятельность в составе СЦКК и покинули Украину. Представителей "ЛНР" и "ДНР" в составе СЦКК нет.- говорится в сообщении.Напомним, что в ОБСЕ заявили, что на участках разведение сил и средств на Донбассе боевики патрулируют территорию с повязками Совместного центра по контролю и координации, членами которого они не являются.