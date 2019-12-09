Крупнейшую в мире коллекцию односолодового виски продадут на аукционе

Коллекционеры и любители хорошего виски взбудоражены. В следующем году на аукцион будет выставлена уникальная в своем роде коллекция односолодового виски. Она принадлежала миллионеру из Колорадо, Ричарду Гудингу, который собирал бесценные бутылки более двадцати лет. И собрал их почти четыре тысячи. Об этом пишет BBC.

Ричард Гудинг скончался в 2014 году, и наследники приняли решение выставить его бесценную коллекцию на аукцион. Вдова мультимиллионера рассказывает, что он был настоящим ценителем, летал в Шотландию каждый раз, когда там продавался очередной редкий экземпляр. Перепробовал практически все, что попадало к нему в коллекцию, но особо ценил виски от вискокурни Black Bowmore.

Для бутылок был сделан специальный погреб с контролем температуры, отделанный деревом и с тартановым ковром. Самая старая бутылка была произведена еще в 1919 году и отмечает столетний юбилей. Кроме того, в коллекции имеется виски от таких именитых производителей, как The Macallan, Bowmore и Springbank. А также бутылки от уже несуществующих вискокурен Stromness и Dallas Dhu.

Коллекционеры и ценители называют собрание Гудинга "потрясающим", но особо отмечают столетний виски и 50-летнюю бутылку Lalique Six Pillars. Также имеется уникальная бутылка виски 60-летней выдержки от Macallan с этикеткой, созданной итальянским художником поп-арта Валерио Адами. Виски было разлито в 12 бутылок в 1986 году и на данный момент неизвестно, сколько из них сохранилось. Есть информация, что одна бутылка могла быть уничтожена во время землетрясения в Японии в 2011 году. Еще одну могли откупорить и выпить. Одна была продана в прошлом году.

Сколько выручат на аукционе – неясно, но предварительно, цена уникального собрания не менее восьми миллионов фунтов стерлингов. Стартует аукцион седьмого февраля 2020 года.

Примечательно, но свое состояние Ричард Гудинг получил от производства безалкогольного напитка. Его дед Джеймс Гудинг построил в Денвере завод по разливу пепси-колы. Завод был продан компании PepsiCo в 1988 году.