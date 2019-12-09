Трамп призвал Москву «урегулировать конфликт в Украине»

Президент США Дональд Трамп предостерег министра иностранных дел России Сергея Лаврова от любых «попыток вмешиваться» в выборы в США и «призвал Москву урегулировать конфликт с Украиной». Об этом говорится в сообщении Белого дома о встрече американского президента и российского министра 10 декабря во Вашингтоне, передает Крым.Реалии со ссылкой на Радіо Свобода.

Трамп также отметил поддержку «эффективного глобального контроля над вооружениями», который включал бы не только Россию, но и Китай.

Президент США попросил Россию поддержать предотвращение разработки Ираном ядерного оружия и обеспечение ядерного разоружения Северной Кореи.

Визит Лаврова состоялся на следующий день после того, как в Париже состоялись четырехсторонние переговоры между Россией, Францией, Германией и Украиной для разрешения конфликта на Донбассе.

Госсекретарь США Майк Помпео встретился с Лавровым 10 декабря. Стороны показали, что мало признаков прогресса в ключевых вопросах, тормозящих отношения между США и Россией. Однако Помпео выразил надежду, что это изменится.

Помпео и Лавров обсудили широкий спектр международных и двусторонних вопросов, включая денуклеаризацию Северной Кореи, смену руководства в Венесуэле, мир в Украине, а также вмешательство России в выборы в США в 2016 году и будущее договоров по ядерному оружию.

Лавров и тогдашний посол России в Вашингтоне Сергей Кисляк встречались в Белом доме с президентом Дональдом Трампом в мае 2017 года, прежде чем Помпео занял пост госсекретаря.