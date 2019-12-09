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  • Дата: Сегодня, 10:30
Сегодня, 10:30

ВНО по математике станет обязательным, - министр образования

Категория: Новости / Наука и образование

ВНО по математике станет обязательным, - министр образования

С 2021 года Внешнее независимое оценивание (ВНО) по математике станет обязательным. Об этом рассказала министр образования и науки Анна Новосад в интервью, передает РБК-Украина.

Новосад отметила, что ВНО по математике будет двухуровневым. Его сделают обязательным из-за проблемы по математическим знаниям в учеников.

 

В 2020 году изменений не будет, а с 2021-го ВНО по математике станет обязательным. Оно будет двухуровневым, но не нужно этого пугаться. Нам нужно осознать, что проблема есть по математическим знаниям,
- сообщила она.

По словам министра, это должно стать результатом изменения содержания образования и методик преподавания.

Мы должны в целом побороть страх детей перед математикой - это должно стать результатом изменения содержания образования и методик преподавания. Потому что дети, когда они что-то не понимают, сначала этого боятся, а потом ненавидят. И потом это сопровождает всю жизнь. На самом деле через нормальные методики преподавания, нормальное содержание программы, очень важно этот страх перед предметом побороть. И дать детям уверенность в себе,
- добавила она.

Напомним, что ВНО в Украине в 2020 году пройдет с 21 мая по 15 июня. Согласно графику ВНО-2020, регистрация пройдет с 3 февраля по 24 марта. Размещение приглашений-пропусков состоится до 30 апреля.

 



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