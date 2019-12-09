Электромобили оставят без работы тысячи человек

Переход машин с бензина и дизеля на электричество, а также растущая популярность каршеринга и приложений для совместных поездок больно бьют по автомобильной промышленности и заставляют автоконцерны проводить масштабные сокращения.

По данным агентства Bloomberg, в ближайшие несколько лет количество рабочих мест в отрасли сократится примерно на 80 тысяч, сообщает Naked Science.

Ведущие мировые автопроизводители уже начали «оптимизацию». В начале месяца Daimler и Audi объявили о сокращении почти 20 тысяч рабочих мест. Причина подобных мер — общее падение продаж и рост стоимости производства электромобилей.

Так, в Audi подсчитали, что увольнение 9500 сотрудников позволит высвободить около шести миллиардов евро, которые в течение нескольких лет будут инвестированы в производство электромобилей.

Ранее об увольнениях тысяч сотрудников также объявили Nissan, General Motors и Ford.

Как сообщает Bloomberg, серьезные проблемы испытывает и китайский автопром, в первую очередь из-за торговой войны между США и КНР.

В целом по итогам уходящего года в мире будет произведено 88,8 миллиона автомобилей — на 6% меньше, чем в 2018-м. Падение продолжится в дальнейшем: на 2020 год прогноз по количеству произведенных машин — 78,9 миллиона.