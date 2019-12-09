Электромобили оставят без работы тысячи человек

Переход машин с бензина и дизеля на электричество, а также растущая популярность каршеринга и приложений для совместных поездок больно бьют по автомобильной промышленности и заставляют автоконцерны проводить масштабные сокращения.
По данным агентства Bloomberg, в ближайшие несколько лет количество рабочих мест в отрасли сократится примерно на 80 тысяч, сообщает Naked Science.
Ранее об увольнениях тысяч сотрудников также объявили Nissan, General Motors и Ford.
Как сообщает Bloomberg, серьезные проблемы испытывает и китайский автопром, в первую очередь из-за торговой войны между США и КНР.
В целом по итогам уходящего года в мире будет произведено 88,8 миллиона автомобилей — на 6% меньше, чем в 2018-м. Падение продолжится в дальнейшем: на 2020 год прогноз по количеству произведенных машин — 78,9 миллиона.