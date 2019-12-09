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  • Дата: Сегодня, 19:00
Сегодня, 19:00

Таяние льда Гренландии увеличилось в семь раз

Категория: Новости

Таяние льда Гренландии увеличилось в семь раз

Таяние льда Гренландии увеличилось в семь раз в период с 1992 по 2018 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на журнал Nature.

Соответствующие данные были представлены международной группой полярных исследователей. За этот период ледники Гренландии потеряли 3,8 триллиона тонн льда. Исследователи утверждают, что к концу 21 века это приведет к повышению уровня Мирового океана на 7 сантиметров.

Ученые отмечают, что с каждым сантиметром роста уровня Мирового океана появляется угроза затопления для шести миллионов человек.

Ранее сообщалось, что в ООН объявили чрезвычайную климатическую ситуацию. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил о стремительном таянии ледников в Гренландии.

 



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