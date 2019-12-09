За нарушения закона о языке украинцев будут штрафовать

Уполномоченный по защите государственного языка Татьяна Монахова напомнила, что через два-три года за умышленное игнорирование украинского языка в публичном пространстве будут штрафовать, передает УНИАН.

Монахова посоветовала всем, кто опасается, что их заставят говорить на украинском языке в семьях или с друзьями, прочитать закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного.

Она напомнила, что законом не предусмотрено использование украинского языка в частной сфере.

На каком языке разговаривать с детьми или родителями, друзьями, писать письма, сообщения в соцсетях - это личный выбор человека. Однако в публичной сфере, когда человек обращается к государству: «Защити меня, научи меня, исцели меня, дай мне работу», то государство требует использования государственного языка,

- отметила языковой омбудсмен.

Также Монахова напомнила, что уголовная ответственность за нарушение языкового закона не предусмотрена, однако введена административная ответственность, но, административное наказание - штрафы – будут взимать только через два-три года.

Штрафы разного размера - от 200 до 700 необлагаемых минимумов (доходов), то есть примерно от 9,8 тыс. до 11,9 тыс. грн. Но система штрафов не начинает действовать прямо сейчас. Они отсрочены в среднем на два-три года,

- сказала языковой омбудсмен.

Кроме того, Монахова сообщила, что, когда заработает Офис уполномоченного по защите государственного языка, граждане смогут жаловаться на нарушение их языковых прав, а офис соответственно реагировать: сначала разъяснять и предупреждать, а в случае повторного нарушения языковых прав, обращаться в суд, чтобы привлечь нарушителей к административной ответственности.

У нас будет создан секретариат, юридический отдел, отдел лингвистической экспертизы, который будет определять, унижает ли то или иное выражение украинский язык в публичном пространстве. Также будут созданы страницы Офиса языкового омбудсмена в соцсетях, будет создана общественная коллегия,

- отметила Монахова.

Напомним, что закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», вступил в силу 16 июля 2019 года.

27 ноября Кабинет министров назначил Монахову уполномоченным по защите государственного языка. Вчера, 10 декабря, на пресс-конференции Монахова сообщила, что Офис языкового омбудсмена заработает только через полгода.