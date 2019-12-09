За нарушения закона о языке украинцев будут штрафовать

Уполномоченный по защите государственного языка Татьяна Монахова напомнила, что через два-три года за умышленное игнорирование украинского языка в публичном пространстве будут штрафовать, передает УНИАН.
Монахова посоветовала всем, кто опасается, что их заставят говорить на украинском языке в семьях или с друзьями, прочитать закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного.
Она напомнила, что законом не предусмотрено использование украинского языка в частной сфере.
Также Монахова напомнила, что уголовная ответственность за нарушение языкового закона не предусмотрена, однако введена административная ответственность, но, административное наказание - штрафы – будут взимать только через два-три года.
Кроме того, Монахова сообщила, что, когда заработает Офис уполномоченного по защите государственного языка, граждане смогут жаловаться на нарушение их языковых прав, а офис соответственно реагировать: сначала разъяснять и предупреждать, а в случае повторного нарушения языковых прав, обращаться в суд, чтобы привлечь нарушителей к административной ответственности.
Напомним, что закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», вступил в силу 16 июля 2019 года.
27 ноября Кабинет министров назначил Монахову уполномоченным по защите государственного языка. Вчера, 10 декабря, на пресс-конференции Монахова сообщила, что Офис языкового омбудсмена заработает только через полгода.