SpaceX назвала дату первого полета пилотируемого корабля Crew Dragon

Об этом заявила президент компании SpaceX Гвен Шотвелл на встрече с журналистами, сообщается на сайте Space Flifght Now.
Однако, как отмечается, перед этим корабль должен пройти еще несколько тестов. В частности будет проверена система аварийного прекращения полета Crew Dragon. Официально он называется испытанием на отказ в полете, и позволяет убедиться, что капсула может безопасно избежать аварии во время запуска.
Испытания запланированы не ранее 4 января 2020 года в Космическом центре имени Джона Кеннеди NASA во Флориде. Во время теста на борту не будет астронавтов.
Если все испытания пройдут успешно, Crew Dragon может быть готов к пилотируемому полету уже в феврале, когда астронавты NASA Боб Бенкен и Даг Херли вылетят на МКС. После этого SpaceX планирует заниматься доставкой экипажей станции на регулярной основе.