Весной США проведут в Европе крупнейшие военные учения со времен "холодной войны"

В апреле и мае 2020 года США направят 20 тысяч солдат на военные учения в Европу. Это будут крупнейшие учения со времен "холодной войны". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Генерал-майор США Барре Сегуин, который руководит операцией союзников с военного штаба НАТО в Бельгии, заявил, что военные учения в Германии будут самыми большими за последние 25 лет.
Он также добавил, что армия США проверит свою способность перевозить солдат через Атлантику в Бельгию и Нидерланды, а затем быстро двигаться на восток через Германию в Польшу и вдоль восточного фланга НАТО, чтобы не допустить повторной аннексии Крыма, как это уже произошло в 2014 году в Украине.
Указано, что НАТО уже направило батальоны в Прибалтику и Польшу, чтобы сдерживать возможные российские нападения, из-за чего Россия обвинила блок в дестабилизации Европы.
Напомним, экс-глава Пентагона заявил, что вероятность включения Украины в НАТО до сих пор остается далекой, но шансы уже возросли, сравнивая с 2014 годом.