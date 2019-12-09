 
Информация к новости
  • Просмотров: 75
  • Дата: Сегодня, 12:00
Сегодня, 12:00

Весной США проведут в Европе крупнейшие военные учения со времен "холодной войны"

Категория: Новости / Политика

Весной США проведут в Европе крупнейшие военные учения со времен "холодной войны"

В апреле и мае 2020 года США направят 20 тысяч солдат на военные учения в Европу. Это будут крупнейшие учения со времен "холодной войны". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

 

 

Соединенные Штаты направят 20 тысяч военнослужащих в Европу в следующем апреле и мае на свои крупнейшие военные учения в Европе со времен "холодной войны", чтобы подчеркнуть приверженность Вашингтона к НАТО,
- сообщили в СМИ.

Генерал-майор США Барре Сегуин, который руководит операцией союзников с военного штаба НАТО в Бельгии, заявил, что военные учения в Германии будут самыми большими за последние 25 лет.

Это действительно демонстрирует трансатлантическое единство и приверженность США к НАТО,
- отметил военный.

Он также добавил, что армия США проверит свою способность перевозить солдат через Атлантику в Бельгию и Нидерланды, а затем быстро двигаться на восток через Германию в Польшу и вдоль восточного фланга НАТО, чтобы не допустить повторной аннексии Крыма, как это уже произошло в 2014 году в Украине.

Военные присоединятся к американскому персоналу, размещенному на континенте, а также к военным с 18 стран-союзников НАТО, чтобы собрать около 37 тысяч военнослужащих, прежде чем вернуться в США, как в операции "Возвращение сил в Германию"(REFORGER) - маневрах в 1980-х годах,
- добавил Барре Сегуин.

Указано, что НАТО уже направило батальоны в Прибалтику и Польшу, чтобы сдерживать возможные российские нападения, из-за чего Россия обвинила блок в дестабилизации Европы.

Мы переходим в эпоху стратегической конкуренции в мирное время. Альянс переориентировался,
- сказал глава операции.

Напомним, экс-глава Пентагона заявил, что вероятность включения Украины в НАТО до сих пор остается далекой, но шансы уже возросли, сравнивая с 2014 годом.



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 

Кажется, вы используете блокировщик рекламы. Вместе с рекламой он может отключать фото, видео и другие важные элементы. Добавьте сайт Слово в исключения, и всё будет в порядке.

Как это сделать или Как это сделать