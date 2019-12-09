 
Информация к новости
  • Просмотров: 70
  • Дата: Сегодня, 12:30
Сегодня, 12:30

Кабмин одобрил законопроект о повышении прожиточного минимума до 4200 гривен

Категория: Новости / Экономика и финансы

Кабмин одобрил законопроект о повышении прожиточного минимума до 4200 гривен

Кабинет министров Украины одобрил законопроект, который позволит в дальнейшем повысить прожиточный минимум, по предварительным расчетам, до 4200 грн в месяц. Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в Telegram, передает 112.ua.

 

 

Это позволит повысить доходы наименее обеспеченных граждан без автоматического увеличения ставок государственной пошлины, платежей, штрафов и других финансовых показателей. Это важный шаг борьбы с бедностью в Украине,
- заявил Гончарук.

 

Как сообщалось, госбюджет на 2020 год предусматривает увеличение минимальной зарплаты до 4723 грн.

Напомним, с 1 декабря в Украине прожиточный минимум для трудоспособных граждан увеличили с 2007 до 2102 грн. Изменения вступили в силу согласно закону о государственном бюджете Украины на 2019 год. Для лиц, которые потеряли работоспособность, прожиточный минимум теперь составляет 1638 грн. Для детей до шести лет – 1779 грн, а от шести до 18 лет – 2218 грн.

 

 



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 

Кажется, вы используете блокировщик рекламы. Вместе с рекламой он может отключать фото, видео и другие важные элементы. Добавьте сайт Слово в исключения, и всё будет в порядке.

Как это сделать или Как это сделать