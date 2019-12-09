Кабмин одобрил законопроект о повышении прожиточного минимума до 4200 гривен

Кабинет министров Украины одобрил законопроект, который позволит в дальнейшем повысить прожиточный минимум, по предварительным расчетам, до 4200 грн в месяц. Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в Telegram, передает 112.ua.

Это позволит повысить доходы наименее обеспеченных граждан без автоматического увеличения ставок государственной пошлины, платежей, штрафов и других финансовых показателей. Это важный шаг борьбы с бедностью в Украине,

- заявил Гончарук.

Как сообщалось, госбюджет на 2020 год предусматривает увеличение минимальной зарплаты до 4723 грн.

Напомним, с 1 декабря в Украине прожиточный минимум для трудоспособных граждан увеличили с 2007 до 2102 грн. Изменения вступили в силу согласно закону о государственном бюджете Украины на 2019 год. Для лиц, которые потеряли работоспособность, прожиточный минимум теперь составляет 1638 грн. Для детей до шести лет – 1779 грн, а от шести до 18 лет – 2218 грн.