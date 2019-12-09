Украинцы смогут пожаловаться на плохие дороги онлайн

Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") начало работать в тестовом режиме с навигационной системой Waze во Львовской и Днепропетровской областях, сообщает "Телеграф" со ссылкой на пресс-службу "Укравтодора".

Отныне все жалобы на автодороги пользователей программы собираются в единую базу, которая доступна для дорожной службы в режиме реального времени. Таким образом, ведомство сможет собрать максимально полную информацию о состоянии покрытия по всей стране, а также будет оперативно получать уведомления о гололедице или ограничениях в движении из-за аварии и реагировать на них,

- поясняется в сообщении.

Агентство отмечает, что в системе вся информация подается с точными GPS-координатами, а также с фотографиями и комментариями от водителей, если последние их добавили.

Планируется, что в дальнейшем Waze должна заработать по всей стране.

Мы сможем еще более оперативно реагировать на жалобы граждан и сосредоточить наше внимание в первую очередь на наиболее проблемных участках дорог,

- цитирует пресс-служба главу "Укравтодора" Александра Кубракова.

Waze — бесплатное социальное навигационное приложение для мобильных устройств, позволяющее отслеживать ситуацию на дорогах в режиме реального времени, прокладывать оптимальные маршруты, узнавать о расположении радаров скорости, получать информацию и предупреждать других пользователей об изменении дорожных условий, препятствиях, полиции, общаться с другими пользователями на карте. Карты в Waze создаются самими пользователями.