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  • Дата: Сегодня, 13:00
Сегодня, 13:00

Украинцы смогут пожаловаться на плохие дороги онлайн

Категория: Новости / История и общество

Украинцы смогут пожаловаться на плохие дороги онлайн

Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") начало работать в тестовом режиме с навигационной системой Waze во Львовской и Днепропетровской областях, сообщает "Телеграф" со ссылкой на пресс-службу "Укравтодора".

 

 

Отныне все жалобы на автодороги пользователей программы собираются в единую базу, которая доступна для дорожной службы в режиме реального времени. Таким образом, ведомство сможет собрать максимально полную информацию о состоянии покрытия по всей стране, а также будет оперативно получать уведомления о гололедице или ограничениях в движении из-за аварии и реагировать на них,
- поясняется в сообщении.

Агентство отмечает, что в системе вся информация подается с точными GPS-координатами, а также с фотографиями и комментариями от водителей, если последние их добавили.

Украинцы смогут пожаловаться на плохие дороги онлайн

Планируется, что в дальнейшем Waze должна заработать по всей стране.

Мы сможем еще более оперативно реагировать на жалобы граждан и сосредоточить наше внимание в первую очередь на наиболее проблемных участках дорог,
- цитирует пресс-служба главу "Укравтодора" Александра Кубракова.

 

Waze — бесплатное социальное навигационное приложение для мобильных устройств, позволяющее отслеживать ситуацию на дорогах в режиме реального времени, прокладывать оптимальные маршруты, узнавать о расположении радаров скорости, получать информацию и предупреждать других пользователей об изменении дорожных условий, препятствиях, полиции, общаться с другими пользователями на карте. Карты в Waze создаются самими пользователями.


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