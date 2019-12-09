Украине в 2020 году предстоит выплатить 400 миллиардов гривень госдолга 

Украине в следующем году предстоит выплатить по государственному долгу 400 миллиардов гривень, из которых 170 миллиардов или порядка 4% ВВП - по внешнему долгу.
Об этом рассказала заместитель директора Центра экономической стратегии Мария Репко, сообщает УНИАН.
По ее словам, этот долг нужно рефинансировать, потому важно придерживаться бюджетной дисциплины и возобновить программу сотрудничества с Международным валютным фондом. Репко высказала ожидания, что приток инвестиций в Украину может усилиться после открытия рынка земли, даже если этот рынок будет закрыт для нерезидентов, поскольку украинские компании и граждане могут вернуть в страну средства из оффшоров.
Также она считает важным фактором для стабильности гривни ситуацию на востоке страны.