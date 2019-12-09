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  • Дата: Сегодня, 14:00
Сегодня, 14:00

Украине в 2020 году предстоит выплатить 400 миллиардов гривень госдолга 

Категория: Новости / Экономика и финансы

Украине в 2020 году предстоит выплатить 400 миллиардов гривень госдолга 

Украине в следующем году предстоит выплатить по государственному долгу 400 миллиардов гривень, из которых 170 миллиардов или порядка 4% ВВП - по внешнему долгу.

Об этом рассказала заместитель директора Центра экономической стратегии Мария Репко, сообщает УНИАН.

По ее словам, этот долг нужно рефинансировать, потому важно придерживаться бюджетной дисциплины и возобновить программу сотрудничества с Международным валютным фондом. Репко высказала ожидания, что приток инвестиций в Украину может усилиться после открытия рынка земли, даже если этот рынок будет закрыт для нерезидентов, поскольку украинские компании и граждане могут вернуть в страну средства из оффшоров.

Также она считает важным фактором для стабильности гривни ситуацию на востоке страны.

Если повторится ситуация, как в Донецком аэропорту, либо Иловайске, или Россия аннексирует еще часть украинской территории, с политической стабильностью и курсовой устойчивостью придется попрощаться,
- полагает Репко.



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