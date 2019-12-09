Директора сгоревшего одесского колледжа отправили под домашний арест

Сегодня Киевский районный суд Одессы избрал меру пресечения директору одесского колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, которую подозревают в служебной халатности.

По версии следствия, женщину назначили на должность указом Минобразования в 2016 году сроком на 5 лет.

В 2014 году в колледже была проведена плановая проверка на соблюдение требований пожарной безопасности. По результатам проверки был составлен акт о грубых нарушениях законодательства о пожарной безопасности.

Несмотря на это, подозреваемая, зная об имеющихся нарушениях правил пожарной безопасности, ненадлежаще исполняя свои служебные обязанности, не приняла мер по устранению нарушений правил пожарной безопасности.

Как следствие, 04.12.2019 года в помещении колледжа возник пожар, повлекший гибель 12 человек.

Следственный судья избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с использованием электронных средств контроля.

После оглашения решения женщине стало плохо, сейчас ею занимаются врачи скорой помощи. Сегодня суд должен также рассмотреть вопрос о её отстранении с должности.