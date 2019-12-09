Таможенный конфискат будут продавать через Prozorro

Кабинет министров утвердил новый порядок реализации товаров на таможенных аукционах и редукционах. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов, передает LIGA.net.

Принятое правительством постановление разработали совместно Минфин и Гостаможслужба. Отмечается, что постановление № 607 и другие постановления, которыми в нее вносились изменения, признаны утратившими силу.

В сообщении сказано, что новый порядок вводит современные технологии реализации товаров, перешедших в собственность государства за нарушение законодательства по вопросам таможенного дела, на таможенных аукционах и редукционах путем электронной торговой системы. Обеспечивать функционирование электронной торговой системы будет ГП Прозорро.продажі. При этом порядком предусмотрены процедуры подготовки и проведение аукционов и редукционов, определение победителя и оформление результатов таких торгов, и т.д.

Реализация положений постановления позволит повысить открытость и прозрачность продаж товаров. Это будет способствовать привлечению более широкого круга потенциальных покупателей. Следовательно, и увеличению объемов поступлений в государственный бюджет за счет средств от реализации товаров,

- говорится в сообщении.

Сейчас конфискат продается через площадку OpenMarket госпредприятия СЕТАМ.

По словам главы Гостаможслужбы Максима Нефёдова, продаже через Прозорро будут подлежать следующие товары:

- хранящиеся на складах таможен, за которыми владелец не обратился до истечения сроков хранения;

- обнаруженные во время осуществления таможенного контроля в его зонах, и владелец которых неизвестен;

- помещенные в режим отказа в пользу государства; скоропортящиеся и имеющие ограниченный срок хранения.

Нефьодов уточнил, что на момент 1 января 2019 года на таможенных складах таких товаров было на сумму примерно 840 млн грн.