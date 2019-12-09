Арахамия объяснил суть законопроекта об особом статусе Донбасса: "2019 год меняется на 2020"

Также лидеры стран на "нормандской встрече" обсудили прекращение огня на Донбассе, возвращение всех украинских политзаключенных, контроль над украинско-российской границей и проведение местных выборов.
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия на своей странице в Facebook объяснил суть законопроекта об особом статусе Донецкой и Луганской областей.
Докладываю: суть нашего законопроекта: в первой статье существующего закона об особом статусе меняется 2019 на 2020. Прошу воздержаться от манипуляций,- написал Арахамия.
Ранее СМИ сообщали, что Верховную Раду Украины передали законопроект №2569 "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей". Законопроект инициировали депутаты от партии "Слуга народа" Давид Арахамия и Александр Корниенко.
Напомним, 9 декабря, во время заседания "нормандской четверки" стороны обсудили необходимость введения на территории отдельных регионов Донбасса особого статуса. При этом Путин отметил, что такой статус необходимо ввести на постоянной основе.