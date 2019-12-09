 
Информация к новости
  • Просмотров: 99
  • Дата: Сегодня, 15:00
Сегодня, 15:00

Арахамия объяснил суть законопроекта об особом статусе Донбасса: "2019 год меняется на 2020"

Категория: Новости / Политика

Арахамия объяснил суть законопроекта об особом статусе Донбасса: "2019 год меняется на 2020"

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия на своей странице в Facebook объяснил суть законопроекта об особом статусе Донецкой и Луганской областей.

 

 

Докладываю: суть нашего законопроекта: в первой статье существующего закона об особом статусе меняется 2019 на 2020. Прошу воздержаться от манипуляций,
- написал Арахамия.

Арахамия объяснил суть законопроекта об особом статусе Донбасса: "2019 год меняется на 2020"

 

Ранее СМИ сообщали, что Верховную Раду Украины передали законопроект №2569 "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей". Законопроект инициировали депутаты от партии "Слуга народа" Давид Арахамия и Александр Корниенко.

Напомним, 9 декабря, во время заседания "нормандской четверки" стороны обсудили необходимость введения на территории отдельных регионов Донбасса особого статуса. При этом Путин отметил, что такой статус необходимо ввести на постоянной основе. 

Также лидеры стран на "нормандской встрече" обсудили прекращение огня на Донбассе, возвращение всех украинских политзаключенных, контроль над украинско-российской границей и проведение местных выборов. 

 

 



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 

Кажется, вы используете блокировщик рекламы. Вместе с рекламой он может отключать фото, видео и другие важные элементы. Добавьте сайт Слово в исключения, и всё будет в порядке.

Как это сделать или Как это сделать