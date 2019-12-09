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  • Дата: Сегодня, 16:30
Сегодня, 16:30

Сериал «Слуга народа» покажут в России

Категория: Новости / Культура и искусство

Сериал «Слуга народа» покажут в России

С сегодняшнего дня на одном из российских телевизионных каналов начнется показ телесериала "Слуга народа", главную роль в котором сыграл нынешний Президент Украины Владимир Зеленский. Об этом сообщается на сайте телеканала, передает 112.ua

Телезрителям в РФ предлагают представить, что было бы, если бы российским лидером стал актер, который сыграл роль кандидата в мэры в одном из сериалов. 

Никого не удивляет, когда сама жизнь подкидывает идеи для сценариев, но в случае со "Слугой народа" все ровно наоборот – сценарий стал жизнью. Но, как показывает практика, иногда сценарий хорош только на бумаге, а человек из "народа" становится президентом только от безысходности своего же народа,
- говорится в сообщении. 

Сериал «Слуга народа» покажут в России

 

Напомним, что ранее данный сериал транслировался на украинском телевидении. Зеленский в нем снимался еще в качестве актера "Квартала-95". Главный герой сериала - Василий Голобородько - обычный учитель истории, которому удалось стать президентом Украины. Напоминаем, что на данный момент самая большая фракция Верховной Рады Украины называется именно "Слуга народа".  

 

 



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