Сериал «Слуга народа» покажут в России

С сегодняшнего дня на одном из российских телевизионных каналов начнется показ телесериала "Слуга народа", главную роль в котором сыграл нынешний Президент Украины Владимир Зеленский. Об этом сообщается на сайте телеканала, передает 112.ua.

Телезрителям в РФ предлагают представить, что было бы, если бы российским лидером стал актер, который сыграл роль кандидата в мэры в одном из сериалов.