МОЗ дополнил список противопоказаний к вакцинации

Новый календарь профилактических прививок и перечень противопоказаний к вакцинации вступил в силу в Украине в среду, 11 декабря. Об этом сообщает "Слово и Дело" со ссылкой на пресс-службу МОЗ.

Изменения были утверждены приказом МОЗ № 2070 еще 11 октября текущего года, а теперь завершился этап подготовки, и они вступили в силу.

В перечень добавили данные относительно некоторых клинических состояний, внедрили понятие «предостережение» и предоставили больше возможностей для принятия решений специалистом первичного звена.

По данным Минздрава, по состоянию на 28 октября 2019 года в Украине зарегистрировано 20 случаев дифтерии, 18 человек заболели в течение октября. 30 октября 2019, 17:10

Также добавлены ситуации, относительно которых ранее не было руководства по вакцинации. Например, вакцинация перед и после оперативных вмешательств или вакцинация лиц, находящихся в контакте с иммунокомпрометированными. Также для удобства классификации медицинские противопоказания разделили на две группы: абсолютные противопоказания против прививки и предостережение от вакцинации.

В первую группу вошли люди, которые находятся в состоянии, предполагающем серьезное побочное действие. Абсолютное противопоказание может быть как постоянным, так и временным. А вот в случае с предостережением от вакцинации врач должен лично оценить преимущества прививки над его рисками и принять решение.

Перечень противопоказаний имеет значение не только для врачей первичного звена, которые осуществляют прививку, а и для специалистов вторичного и третичного звеньев, ведь они дают профилактические рекомендации.

Изменения в Перечень медицинских противопоказаний наработаны Национальной технической группой экспертов по иммунопрофилактике, Национальной медицинской академией последипломного образования им. П. Л. Шупика и учеными АМН Украины по вопросам вакциноуправляемых инфекций и иммунопрофилактики.

Обновленный перечень учитывает современные международные рекомендации ВОЗ, CDC, руководство американской ассоциации инфекционистов, согласованные с австралийскими, канадскими и британскими рекомендациями.