Минцифры запустили чаты для поддержки предпринимателей

Министерство цифровой трансформации запустило горячую линию для предпринимателей. Пока что она работает в тестовом режиме в формате онлайн-чата в Telegram и Viber. Запросы обещают обрабатывать на протяжении 15-ти минут, сообщают в пресс-центре министерства, однако уточняют, что сложные вопросы могут отнимать больше времени.
Отвечать на вопросы о бизнесе будут представители Минцифры и правительственного контактного центра. Чат работает в круглосуточном режиме.
Сообщается, что министерство планирует запустить также горячую телефонную линию.