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  • Дата: Сегодня, 17:30
Сегодня, 17:30

Минцифры запустили чаты для поддержки предпринимателей

Категория: Новости

Минцифры запустили чаты для поддержки предпринимателей

Министерство цифровой трансформации запустило горячую линию для предпринимателей. Пока что она работает в тестовом режиме в формате онлайн-чата в Telegram и Viber. Запросы обещают обрабатывать на протяжении 15-ти минут, сообщают в пресс-центре министерства, однако уточняют, что сложные вопросы могут отнимать больше времени.

Отвечать на вопросы о бизнесе будут представители Минцифры и правительственного контактного центра. Чат работает в круглосуточном режиме.

Сообщается, что министерство планирует запустить также горячую телефонную линию.

 


Источник: «Журналист»



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