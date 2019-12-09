Горсовет обратился в Кабмин с просьбой расширить границы Одессы

Одесский городской совет обратился к Кабинету министров Украины, Одесскому областному совету и облгосадминистрации с просьбой учесть интересы Одессы при создании перспективного плана объединенных громад региона.
Текст обращения депутаты утвердили на сегодняшней сессии собрания, передает «Думская».
Горсовет просит включить в состав Одесской городской объединенной территориальной громады такие населенные пункты: Одессу, Фонтанку, Крыжановку, Новую Дофиновку, Черноморское, Григорьевку, Новые Биляры, Иваново, Светлое, Корсунцы, Красноселку, Ильичевку, Протопоповку, Латовку, Усатово, Набережное, Нерубайское, Великую Балку, Авангард, Прилиманское, Сухой Лиман, Новую Долину, Таирово, Малодолинское, Бурлачью Балку, Великодолинское, Александровку.
У некоторых депутатов возникли вопросы: в частности, что даст присоединение к Одессе такой массы населенных пунктов в экономическом отношении и не станут ли они камнями, которые утопят бюджет города? Ни докладчик, ни другие чиновники назвать какие-либо цифры не смогли, однако вице-мэр Светлана Бедрега заявила, что речь не идет о больших суммах.