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  • Дата: Сегодня, 18:00
Сегодня, 18:00

Горсовет обратился в Кабмин с просьбой расширить границы Одессы

Категория: Новости / История и общество

Горсовет обратился в Кабмин с просьбой расширить границы Одессы

Одесский городской совет обратился к Кабинету министров Украины, Одесскому областному совету и облгосадминистрации с просьбой учесть интересы Одессы при создании перспективного плана объединенных громад региона.

Текст обращения депутаты утвердили на сегодняшней сессии собрания, передает «Думская».

Зачитывал его глава земельной комиссии Олег Брындак, который заявил, что Одесса «задыхается в нынешних границах».

У нас 6 тысяч человек на квадратный километр, такой плотности нет ни в одном крупном городе Украины. У нас 18 квадратных метров жилья на человека, в то время как в среднем по Украине – больше 20 метров. И самое главное, застройка окраин продолжается – то, что сегодня строится и то, что планируется построить в ближайшее время, рассчитано на 300 тысяч жителей,
— отметил он.

Горсовет просит включить в состав Одесской городской объединенной территориальной громады такие населенные пункты: Одессу, Фонтанку, Крыжановку, Новую Дофиновку, Черноморское, Григорьевку, Новые Биляры, Иваново, Светлое, Корсунцы, Красноселку, Ильичевку, Протопоповку, Латовку, Усатово, Набережное, Нерубайское, Великую Балку, Авангард, Прилиманское, Сухой Лиман, Новую Долину, Таирово, Малодолинское, Бурлачью Балку, Великодолинское, Александровку.

Просим учесть при разработке перспективного плана формирования громад интересы города и включить представителей Одессы в рабочие органы,
— говорится в обращении.

У некоторых депутатов возникли вопросы: в частности, что даст присоединение к Одессе такой массы населенных пунктов в экономическом отношении и не станут ли они камнями, которые утопят бюджет города? Ни докладчик, ни другие чиновники назвать какие-либо цифры не смогли, однако вице-мэр Светлана Бедрега заявила, что речь не идет о больших суммах.

Да, сегодня нам экономически это невыгодно, но мы должны думать стратегически – эти территории и без нас застроят и только увеличат нагрузку на Одессу, но при этом мы там не сможем ни на что влиять. Эти люди и так сидят наших коммуникациях и пользуются нашей инфраструктурой, нужно исправить уже сложившуюся ситуацию,
— отметил Олег Брындак.

 



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